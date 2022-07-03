Чарльз готується зайняти престол: королева Єлизавета II передала частину обов'язків принцу

Принц Чарльз готується зайняти престол замість королеви Єлизавети ІІ / Фото: Getty Images

За останній рік стан здоров'я королеви Єлизавети значно похитнувся. Дедалі рідше її можна побачити на публічних заходах.

Цього року вперше за 59 років Єлизавета II пропустила церемонію відкриття парламенту . На урочистому заході Її Величність замінив 73-річний син, принц Чарльз.

Реклама

Очікувалося, що герцог Корнуолльський візьме він обов'язок королеви лише один раз. Але в Букінгемському палаці вирішили переглянути посадову інструкцію її величності.

Принц Чарльз візьме на себе частину обов'язків королеви Єлизавети / Фото: Getty Images

Тепер, передає Express, відкриття парламенту не входитиме до повноважень королеви Єлизавети. Також повідомляється, що принц Чарльз здійснюватиме міжнародні візити від імені Її Величності.

Реклама

Як зазначили у палаці, королева, як і раніше, особисто зустрічатиме глав інших держав, а також залишається "главою держави та главою нації".

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що через свої проблеми з мобільністю королева Великобританії пропустила перший день королівський стрибок Royal Ascot – один зі своїх улюблених заходів.