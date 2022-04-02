Чем закончится для Путина война с Украиной? Стивен Кинг озвучил новое предсказание

Стивен Кинг предусмотрел исход войны России против Украины / Фото: Скриншот из YouTube, Instagram

"Король ужасов" с первых дней вторжения РФ в Украину поддерживает украинцев и переживает за наше государство. Из-за этого он даже отказался сотрудничать с российскими издательствами.

На днях Стивен Кинг в Twitter решил обратиться к Путину. Писатель объяснил, что для президента-диктатора плачевно закончится война против украинского народа, который дает достойный отпор его войскам.

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Продолжай, Влад. Украина опустошит твою казну и обескровит тебя, – написал писатель.

Отметим, что Влад в этом контексте означает Путин. Так, в западных странах президента РФ сравнивают с мифическим Владом Цепешем – "сыном дьявола".

Как мы уже писали, американский писатель активно поддерживает украинцев. Большинство сообщений Кинга в Twitter посвящено борьбе нашего народа с русскими захватчиками.

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Напомним, еще за несколько дней до нападения РФ на Украину Стивен Кинг с другими мировыми звездами стал в защиту интересов Украины.

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