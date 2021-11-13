Самые сложные моменты на съемках нового сериала Когда умрет любовь

Премьера нового сериала на канале "Украина"
Таня с семьей возвращается в родной город и неожиданно сталкивается со своим бывшим возлюбленным Сашей. Когда-то мать Тани попала в ДТП с участием отца Саши и погибла. Эта новая встреча с Сашей переворачивает жизнь Тани с ног на голову. Но сделает ли девушка правильный выбор?
В картине зрители увидят актеров Татьяну Ратникову, Владимира Гориславца, Артура Логая и других.
По словам режиссера Николая Михайлова, в процессе работы над картиной перед командой стояла непростая задача. Сложнее всего оказалось сюжетно отобразить смертельную аварию, которая и послужила причиной разрыва героев.
Некоторые сцены мы снимали ночью на мокрой дороге. Сложность состояла в том, что мы задействовали технику, которая создает искусственный дождь и большое количество осветительных приборов. По сюжету под дождем оказываются авто. С одной стороны, нам нужно было осветить площадь для съемки, с другой – создать впечатление, будто все действия происходят в глубокой темноте. Но нам удалось добиться этого эффекта, – рассказывает Николай Михайлов.
Непростыми оказались и сцены, в которых задействованы дети. К маленьким актерам, отмечает режиссер, нужно найти подход, ведь от детей в силу юного возраста сложно добиться органики.
Смотрите премьеру картины "Когда умрет любовь" в воскресенье в 17:00 на канале "Украина".
Читайте также:
- Юные футболистки превратились в убийц.
- Когда прошлое пошло не так...