Юные футболистки превратились в убийц

Кровавая драма с Кристиной Риччи и Джульеттой Льюис. Футбольная команда школьниц попадает в авиакатастрофу и оказывается в диких заснеженных лесах Онтарио

"Шершни" - пропитанная ужасами драма с участием выживших в авиакатастрофе / Фото: oll.tv

Стартовал новый сериал от Showtime – "Шершни". До начала сезона критикам показали первые 6 серий из 10 и их реакция была положительной. Была отмечена актерская игра и саспенс умело выстроенной истории.

Мне понравилось, как сериал действительно затронул суть женских отношений. Это было действительно сложно, – говорит звезда сериала Мелани Лински.

Сериал "Шершни" рассказывает о женской школьной футбольной команде, выжившей в авиакатастрофе в лесах провинции Онтарио в Канаде четверть века назад. Сериал показывает переход от нормальных человеческих отношений к ненависти и насилию в условиях крайне тяжелого выживания.

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Героинь сериала сыграли самые перспективные молодые актрисы / Фото: oll.tv

Команда распадается на враждующие кланы каннибалов, которые стремятся уничтожить друг друга. Действие сериала переносится и в наши дни и показывает судьбы оставшихся в живых девочек спустя 25 лет после трагических событий.

Это было абсолютно захватывающе. Меня всегда интересовали проблемы человеческого существования, и привлекало то, что я называю "первобытными энергиями", – призналась актриса Джульетт Льюис отметив, что сценарий был одним из лучших, которые она читала за последние 10 лет.

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