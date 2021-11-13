Що було найскладніше на зйомках нового серіалу Коли помре кохання

Прем'єра нового серіалу на каналі "Україна"

Таня з родиною повертається до рідного міста і несподівано стикається зі своїм колишнім коханим Сашком. Колись мати Тані потрапила у ДТП за участю батька Сашка і загинула. Ця нова зустріч із Сашком перевертає життя Тані з ніг на голову. Але чи зробить дівчина правильний вибір?

У картині глядачі побачать акторів Тетяну Ратнікову, Володимира Гориславця, Артура Логая та інших.

Реклама

Тетяна Ратнікова зіграє у новому серіалі на каналі "Україна" / Фото: пресслужба

За словами режисера Миколи Михайлова, у процесі роботи над картиною перед командою стояло непросте завдання. Найскладніше виявилося сюжетно відобразити смертельну аварію, яка і спричинила розрив героїв.

Деякі сцени ми знімали вночі на мокрій дорозі. Складність полягала в тому, що ми задіяли техніку, яка створює штучний дощ та велику кількість освітлювальних приладів. За сюжетом під дощем опиняються авто. З одного боку, нам потрібно було висвітлити площу для зйомки, з іншого – створити враження, ніби всі дії відбуваються у глибокій темряві. Але нам вдалося досягти цього ефекту, – розповідає Микола Михайлов.

Одна з найскладніших сцен у серіалі знімалася вночі / Фото: пресслужба

Реклама

Непростими виявилися сцени, в яких задіяні діти. До маленьких акторів, зазначає режисер, потрібно знайти підхід, адже від дітей через юний вік складно досягти органіки.

Дивіться прем'єру картини "Коли помре кохання" у неділю о 17:00 на каналі "Україна".

Читайте також: