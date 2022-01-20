Что не так с браком Тодоренко и Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов делится подробностями семейной жизни. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко и Влад Топалов – действительно одна из ярких парочек шоу-биза. Они сыграли свадьбу в октябре 2018 года. А через полтора месяца у них родился сын Михаил, которого они называют Майклом. Кстати, сейчас все подозревают, что ведущая во второй раз беременная!

Что Тодоренко, что Топалов не стесняются показывать личную жизнь на публику – они активно делятся семейными фото и даже проблемами в Сети (особенно Регина ).

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Ведущая частенько рассказывает о кризисах в браке, их последствиях и решении таких проблем. Поэтому мы решили собрать подборку самых громких и острых высказываний по поводу жизни Регины и Влада.

Регина Тодоренко и Влад Топалов / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ранее Тодоренко делилась о начале их с Топаловым романа. Как оказалось, все началось не с взаимных чувств.

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Он мне не понравился дико. Он сидел такой отстраненный, даже немного показалось высокомерный. Мда, разумеется, Влад Топалов, окей, хорошо, посмотрим на что ты способен, – вспомнила свое первое мнение о певце ведущая.

Рассказывала Регина и о сложном характере своего мужа. По ее словам, порой любимый может не сдерживать эмоций и просто изливает весь свой гнев на нее.

Я понимаю, что он говорит это в сердцах, но не считает это на самом деле. Ему просто хочется меня обидеть! Иногда ему нужно выплеснуть яд... Если бы я была закомплексованным человеком и мама в детстве не говорила бы мне, что я самая лучшая, все было бы по-другому, — призналась Регина.

Регина Тодоренко и Влад Топалов / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая частенько в Instastories делится с фолловерами, что ссорится с мужем, однако она не отчаивается:

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Сегодня я в ссоре с мужем. Вместо того чтобы закрыться от всего мира и плакать в подушку, я решила устроить классный день, – писала звезда.

Регина неоднократно вспоминала, как сильно они с мужем ругались после рождения сына, поскольку у них были разные взгляды на воспитание ребенка.

Считаю, что это нормально, ведь все идет из семьи. У Влада воспитание его родителей, у меня – моих. И мы никак не могли сойтись, прийти к консенсусу.

А вот на днях Тодоренко объяснила, что беременность раз и навсегда изменила ее отношения с Топаловым. Более того, ведущая даже начала сомневаться, были ли они действительно готовы к появлению первенца.

Первый год жизни втроем нам, признаюсь, было непросто. Возникает ощущение, что безудержного веселья, как раньше, уже не будет, холод в отношениях и бегство из дома на работу становится частой моделью поведения людей, которые раньше любили друг друга, — призналась Регина.

В то же время Влад Топалов меньше рассказывает такие скандальные моменты их жизни с супругой. Он предпочитает более романтические подробности.

Раньше мы рассказывали о историю любви Топалова и Тодоренко