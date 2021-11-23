Что не так с Томом Крузом? В Сети обеспокоены, что актер серьезно болен

Киноманы едва узнали Тома Круза из-за пухлых щек. / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях папарацци поймали Тома Круза на съемках восьмой части фильма "Миссия невыполнима". Журналисты обратили внимание на странный шрам на лице знаменитости, которого раньше не замечали.

Кстати, недавно психолог Наталья Холоденко рассказала, что из-за проблем поправилась на 15 килограммов.

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Есть предположение, что шрам у Круза появился якобы после операции, а лишний вес – вследствие болезни, об этом сообщает издание The Sun.

Том Круз был замечен на съемках "Миссии невыполнимой 8" на аэродроме Даксфорд в Великобритании. / Фото: tomcruiseandmore

Том Круз на аэродроме во время урока полетов перед съемками фильма. / Фото: tomcruiseandmore

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Впрочем, пухлые щеки 59-летней голливудской звезды стали темой для обсуждения гораздо раньше. Фаны встретили Круза "в новом образе" еще месяц назад на бейсбольном матче Национальной лиги в Сан-Франциско.

Актер вместе со своим 26-летним приемным сыном Коннором посетил игру. Тогда же папарацци сделали несколько снимков. Кадры быстро разлетелись по Сети и стали темой активных обсуждений.

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Актер на бейсбольном матче. / Фото: Скриншот из YouTube

Фолловеры сразу начали думать, в чем же причина перемен во внешности знаменитости, и выдвигали разные, подчас остроумные версии. Кто-то предполагал, что актер банально набрал вес в период локдауна, а кто-то писал, что у него аллергия.

Еще был вариант – пластическая операция. Пользователи писали, что актер, вероятно, решил сохранить молодость благодаря радикальным решениям и сделать пластическую операцию или уколоть ботокс.

Некоторые заподозрили, что на фото вообще двойник Тома Круза. По мнению фанатов, исполнитель главной роли в серии "Миссия невыполнима" не мог так быстро измениться. Ведь в конце августа в Сети появились кадры актера в хорошей форме, тогда он прилетел в сад к обычной британской семье на вертолете.

Том Круз в конце августа 2021 года / Фото: instagram.com/tomcruise

Некоторым Том Круз в новом виде напомнил умершего в сентябре канадского комика Норма МакДональда. Даже в шутку написали, что "дух ушедшего вернулся с того света".

Комик Норм МакДональд. / Фото: Скриншот из YouTube

Но все же большинство убеждено, что дело не в аллергии, клоне или лишнем весе, а Том Круз просто стареет! Фолловеры вспомнили, что актеру почти 60 лет, и на этих фотографиях он показал, как люди действительно выглядят в зрелом возрасте.

Отметим, что голливудский актер, как и другие мировые знаменитости, – активный пользователь Сети, он делится своими фотографиями в Instagram. Для этого звезда использует современные фотоинструменты. Какие именно – читайте здесь.

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