После убийства Галины Хатчинс работники сферы кино попросили запретить оружие на съемках

Американские кинематографисты продолжают принимать меры предостережения от несчастных случаев. Теперь они требуют полного запрета на использование оружия во время съемок фильмов

214 голливудских кинематографистов подписали документ с требованием запретить оружие на съемках / Фото: Инстаграм

Президенты Американского общества кинематографистов призывают к запрету на использование огнестрельного оружия на съемочных площадках. Открытое письмо об этом они решили написать после смерти оператора Галины Хатчинс и назвали события, которые привели к ее гибели "небрежными и предотвратимыми".

В недавно созданной петиции содержится призыв к немедленной действиям не только со стороны руководства профсоюзов, но и со стороны законодателей и правоохранительных органов. Об этом сообщает сайт Variety.

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Мы клянемся, что больше не будем сознательно работать над проектами с использованием огнестрельного оружия для съемок. Мы клянемся больше не ставить себя и нашу команду в смертельные ситуации. У нас есть безопасные альтернативы в виде нефункционального оружия. Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока отрасль изменится. Мы обязаны сами вносить в нее изменения, – говорится в обращении.

Фото: Instargam

Также было опубликовано четыре страницы с подписями. Среди кинооператоров, которые поддержали петицию наиболее известные Грег Фрейзер ("Дюна"), Рэйчел Моррисон ("Черная пантера") и Мэнди Уокер ("Мулан"). Также они призывают Алека Болдуина использовать свое влияние для продвижения требуемых изменений.

Ранее другой документ об улучшениях условий труда для работников кино собрал более ста тысяч подписей.

Напоминаем, что 21 октября Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где должен был исполнить главную роль. Он выстрелил из оружия, которое не должно было быть заряжено настоящими патронами. Сейчас расследование случившегося продолжается, пока что полиция не готова предъявить обвинения из-за недостатка доказательств.

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