Что посмотреть вечером: 5 крутых сериалов, номинированных на Эмми

Кадры из сериалов "Пацаны", "Любовь. Смерть. Роботы", "Бесстыжие" / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник (по Киеву) состоится 73-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми", она же Emmy Awards-2021. Мы уже рассказывали о том, где и как пройдет это важное событие, сегодня же вечером предлагаем посмотреть какой-нибудь сериал из тех, которые попали в номинацию "Эмми" в этом году.

Мы выбрали пять классных шоу, среди которых как мини-сериалы, так и проекты с несколькими сезонами. Обещаем, будет интересно!

"Пацаны", 2 сезона

Номинация – "Лучший драматический сериал"

К слову "драма" можно добавить еще "экшен" и "немного фантастики". Это сериал о супергероях, но они очень отличаются от привычных "хороших" персонажей.

В "Пацанах" много крови, страданий, драк, борьбы с несправедливостью, лицемерия и юмора. Сейчас создатели работают над третьим сезоном, к касту с Карлом Урбаном ("Властелин колец") и Чейсом Кроуфордом ("Сплетница") присоединился Дженсен Эклс ("Сверхъестественное").

"Ванда/Вижен", 1 сезон

Номинация – "Лучший мини-сериал или телефильм"

Мы уверены, что есть еще люди, которые не смотрели первый мини-сериал студии Marvel. Настоятельно советуем наконец-то его увидеть, потому что критики в Голливуде на самом деле не зря расхваливают это шоу. Несмотря на его комичность и легкость, финал заставит очень понервничать!

А исполнители главных ролей Ванды и Вижена – Элизабет Олсен и Пол Беттани – также получили номинации "Эмми" в категориях "Лучшие актеры".

"Любовь. Смерть. Роботы", 2 сезона

Номинация – "Лучший короткометражный анимационный сериал"

Пока команда анимационной антологии Love, Death & Robots работает над новым сезоном, к вашему распоряжению 26 серий в разных стилистике и жанрах, снятые разными режиссерами – от Дэвида Финчера ("Охотник за разумом") до Тима Миллера ("Дэдпул").

"Бесстыжие", 11 сезонов

Номинация – "Лучший актер в комедийном сериале"

Уильям Х. Мэйси, который номинирован на "Эмми", исполнил в сериале роль Фрэнка Галлагера – алкоголика-отца, у которого шестеро детей. Все они живут в одном доме и постоянно попадают в разного рода неприятности, особенно Фрэнк (и как только он дожил до последнего сезона?).

Реклама

"Бесстыжие" – адаптация одноименного британского сериала, но более интересная и популярная среди зрителей.

"Перри Мейсон", 1 сезон

Номинация – "Лучший актер в драматическом сериале"

Это криминальный и драматический детектив, основанный на персонажах романов Эрла Стэнли Гарднера. Мэттью Риз исполнил роль детектива Перри Мейсона, которому нужно расследовать жуткое преступление – убийство маленького ребенка.

Мини-сериал смотрится на одном дыхании.

По числу номинаций на премию "Эмми" в этом году лидируют сериалы "Корона" и "Мандалорец" – они представлены в 24 категориях. За ними следуют "Ванда/Вижн" (23), "Рассказ служанки" (21), шоу Saturday Night Live (21), "Тед Лассо" (20), "Страна Лавкрафта" (18), "Ход королевы" (18), "Мейр из Исттауна" (16)" и "Хитрости"(15).

Полный список претендентов на Emmy Awards-2021 смотрите тут.

Еще новости по теме: