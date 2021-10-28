Что сблизило Алину Гросу и Романа Полянского – признание актера

/ Фото: instagram.com/alina_grosu
Чувства между певицей и актером зародились далеко не сразу после знакомства. Они встретились на съемках клипа Алины Гросу, но на тот момент Роман еще состоял в браке и воспитывал дочь. Отношения между певицей и актером изначально были только дружескими. Роман Полянский в эксклюзивном интервью программе Зірковий шлях на телеканале Украина рассказал, что сблизило их с Алиной Гросу.
Артисты подружились после того, как Полянский впервые снялся в клипе Гросу.
Мы стали разговаривать, я понял, что как будто бы ее всю жизнь знал, – рассказал актер.
Полянский опроверг, что развелся с супругой из-за Гросу. По словам актера, разлад с бывшей женой начался раньше.
К слову, именно проблемы в семейной жизни сблизили Романа Полянского и Алину Гросу. Ведь у певицы уже тогда начал рушиться брак с супругом.
В этот момент как-то стали чуть больше общаться и началось видимо сближение, – признался актер.
Пара сейчас живет вместе. Полянский ради Гросу переехал в Киев. Также актер уже успел познакомить возлюбленную с дочкой Марфой.
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