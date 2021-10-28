Що зблизило Аліну Гросу та Романа Полянського – зізнання актора

/ Фото: instagram.com/alina_grosu

Почуття між співачкою та актором зародилися далеко не одразу після знайомства. Вони зустрілися на зйомках кліпу Аліни Гросу, але на той момент Роман ще був одружений і виховував доньку. Стосунки між співачкою та актором спочатку були лише дружніми. Роман Полянський в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" розповів, що зблизило їх з Аліною Гросу.

Артисти потоваришували після того, як Полянський уперше знявся у кліпі Гросу.

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Ми почали розмовляти, я зрозумів, що начебто її все життя знав, – розповів актор.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: Instagram

Полянський спростував, що розлучився з дружиною через Гросу . За словами актора, розлад із колишньою дружиною розпочався раніше.

Роман Полянський з колишньою дружиною і донькою / Фото: Скріншот з YouTube

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До речі, саме проблеми у сімейному житті зблизили Романа Полянського та Аліну Гросу. Адже у співачки вже тоді почав руйнуватися шлюб із чоловіком.

У цей момент якось стали трохи більше спілкуватися і почалося певне зближення, – зізнався актор.

Пара зараз живе разом. Полянський заради Гросу переїхав до Києва. Також актор уже встиг познайомити кохану з донькою Марфою.

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