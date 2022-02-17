Что грозит члену команды Alina Pash, который подделал справку о въезде певицы в Крым

Юрист Ольга Коваль рассказала, чем может обернуться подделка документов для члена команды Алины Паш. / Фото: Instagram, пресс-служба

На днях победительница Нацотбора Alina Pash наконец-то объяснила ситуацию о справке по пересечению границы с Крымом в 2015 году. Как выяснилось, член команды артистки "пытался найти эту информацию как можно быстрее" и в результате предоставил организаторам фейковую справку, не дождавшись официального ответа от Пограничной службы.

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" юрист Ольга Коваль объяснила, чем такая ситуация может обернуться для члена команды Алины Паш, который действовал по ее доверенности.

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Все эти обстоятельства должны устанавливаться следствием, потому что подделка официального документа – это уже уголовная ответственность. Это часть 1 и часть 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины – "Подделка и использование поддельного документа", – объяснила нам эксперт.

Alina Pash обратилась к украинцам / Фото: instagram.com/alinapash

По словам Ольги, Алину Паш должны были дисквалифицировать из конкурса.

Если следствие будет заинтересовано довести дело до конца и привлечь виновных к ответственности, то будет такая квалификация. Алину Паш действительно должны были дисквалифицировать и второго артиста после нее в списке назначить победителем, – добавила юрист.

Ольга отметила, что Паш не использовала эту фальшивую справку, так что ей ничего не угрожает.

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Это в ее интересах подделали и использовали справку. Нужно смотреть по Регламенту "Евровидения", кто предоставляет эти справки и кто уполномочен на подачу различных документов и выявлять нарушителей.

Отметим, что члену команды, подавшему поддельный документ, может грозить до 2 лет ограничения свободы. А по предварительному сговору группой лиц — до 5 лет лишения свободы, согласно закону.

Кстати, после этого скандала Алина Паш получила официальный ответ от Госпогранслужбы. Как объяснили певице, такие документы выдаются в течение пяти лет с момента поездки.

Впоследствии она объявила, что отказывается представлять Украину на "Евровидении-2022".

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