Kalush Orchestra поедет на Евровидение вместо Alina Pash? Суспильне обратилось к музыкантам

Группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале Нацотбора. Так что коллектив вполне может претендовать на участие в песенном конкурсе

Почему группа KALUSH решила принять участие в Нацотборе на "Евровидении-2022". / Фото: kalush.official

На днях победительница Нацотбора Alina Pash отказалась участвовать в "Евровидении-2022" из-за громкого скандала. Причиной послужили поддельные документы, которые команда певицы предоставила оргкомитету конкурса.

Так что перед представителями конкурса возник вопрос – кто же займет место Паш и сможет поехать на вокальное соревнование в Италию?

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17 февраля члены Организационного комитета Национального отбора приняли решение обратиться к Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на "Евровидении-2022", сообщает "Суспильне".

Напомним, Kalush Orchestra занял второе место в финале и получил 14 баллов, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов – от судей.

Согласно правилу Нацотбора, в случае прекращения "Суспильным" участия в отборе участника, определенного/объявленного победителем отбора, "Суспильне" имеет право принять решение об определении представителя Украины на конкурсе из числа других финалистов.

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На Нацотборе Kalush Orchestra представил песню Stefania, которую фронтмен Олег Псюк посвятил маме:

К слову, "Евровидение-2022" состоится в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал – 14 мая.

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Конфликт Kalush Orchestra и "Суспильного"

Напомним, после результатов Нацотбора группа обвиняет организаторов в фальсификации результатов – якобы баллы были неправильно подсчитаны. Об этом могут свидетельствовать ошибки ведущих во время оглашения результатов голосования – Тимур Мирошниченко перепутал баллы, турнирная таблица исчезла с экрана на сцене, и никто не смог увидеть итоговые цифры.

В целом, национальный отбор 2021 года можно назвать самым скандальным в истории отборов в Украине. Раньше мы собрали все громкие курьезы вокального конкурса в одну подборку .