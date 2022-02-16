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Алина Паш не смогла получить справку о въезде в Крым – ее судьбу на Евровидении решит Суспільне

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 14:20
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Ни дня без новостей касательно победительницы Нацотбора на "Евровидение" от Украины. Alina Pash записала видео, в котором объяснила ситуацию о справке по пересечению границы
Певица прокомментировала ситуацию
Певица прокомментировала ситуацию / Фото: instagram.com/alinapash

На своей странице в инстаграм Алина Паш обратилась к украинцам с пояснением ситуации, которая сейчас разрывает украинское общество.

Напомним, на этой неделе разразился скандал из-за того, что стало известно: Государственная пограничная служба не выдавала певице справку о законном пересечении государственной границы Украины. В итоге победительницу Нацотбора начали подозревать в подлоге. Сегодня артистка обратилась к людям с пояснением ситуации.

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Как и обещала, первое, что мы сделали – выяснили внутри команды обстоятельства, которые дали основания для заявления спикера ГНСУ о нелегитимной справке. Оказалось, что пока мы ожидали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, на который согласилась бы я или кто-либо другой из нас.

По словам Алины, у нее не было повода сомневаться в подлинности справки:

Alina Pash обратилась к украинцам
Alina Pash обратилась к украинцам / Фото: instagram.com/alinapash

Что я видела? Справка. На вид – официальная. В ней были настоящие даты въезда в временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не настоящая, никто из команды не имел. Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Суспільному, неизвестно. Если справка, переданная членом нашей команды Суспільному, поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны, мы готовы помогать в установлении истины.

Также артистка обратилась к украинцам с извинениями в связи с ситуацией и сообщила, что увольняет своего директора:

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Я хочу извиниться от имени своего проекта перед украинцами, перед Суспільним, перед каждым, кто наблюдает этот негативный шум вокруг меня. Обидно осознавать, что свои же вставляют такие тяжелые и неприятные палки в колеса. Я понимаю, что человеком из моей команды двигало желание помочь, но такого рода помощь недопустима. Я Гражданка Украины, я соблюдаю законы, чту традиции, несу Украину в мир! Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах. Сегодня я разрываю отношения с моим директором, этим уже занимаются юристы. Ответ на свой собственный запрос в ГНСУ я получила сегодня в 11:00. Сейчас справка у Суспільного. Продолжение следует…

Сегодня Алина получила официальный ответ от Госпогранслужбы. В документе указано, что информация в базе данных хранится только 5 лет. Таким образом, певица пока не может доказать, что пересекала границу Украины законно. Теперь все зависит от решения Суспільного.

скриншот из инстаграм Алины Паш

Больше смотрите далее в видео.

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Мы продолжаем следить следить за ситуацией.

Напомним, певица Ёлка приехала с концертами в Украину.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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