Цибульская обратилась к украинцам, которые смотрят много порно: Давайте заниматься любовью друг с другом, а не с экраном

Оля Цибульская обратилась к любителям порно. / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская, которую поздравил с днем рождения любимый персонаж из сериала "Секс в большом городе", высказалась о порно. Кроме того, она призвала всех объединиться, чтобы "заниматься любовью друг с другом", а не уделять больше времени экранам.

На такие мысли звезду натолкнул недавний рейтинг платформы PornHub за 2021 год. Отметим, что в исследовании говорится о том, кто из пользователей больше всех времени проводит на сайте для взрослых. Украинцы в этом списке находятся в топ-5.

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Pornhub опубликовал статистику просмотров за 2021 год. / Фото: twitter.com/Pornhub

В Instastories Цибульская назвала украинцев "выносливым народом". Кстати, она намекнула, что тоже иногда может заглянуть на сайты 18+.

Фото: Instastories/cybulskaya

Впрочем, Оле не нравится такая статистка. Поэтому она предложила пользователям порносайтов объединиться для общей цели. По ее словам, нужно прекратить ссориться по пустякам и больше заниматься приятными делами.

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Слушайте, может стоит объединиться всем, кто смотрит порно. Ну, всем нам. И любить друг друга, а не т*ахать друг другу мозг, – отметила артистка.

Фото: Instastories/cybulskaya

По мнению Оли, такое "объединение" является спасением от одиночества. Более того, по ее словам, это поможет решить и демографическую проблему.

Будет больше результата. Больше людей. И никто не будет чувствовать себя одиноким, – отметила Цибульская.

Кстати, звезда поинтересовалась у фолловеров, посещают ли они сайты для взрослых. Удивительно, но большинство проголосовали, что они воздерживаются от такого метода снятия сексуального напряжения.

Фото: Instastories/cybulskaya

Напомним, недавно Олю Цибульскую обвинили в пиаре на разводе DZIDZIO. По мнению некоторых поклонников, расставание артиста с женой не обошлось без третьей стороны.