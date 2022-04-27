Даниэль Салем сделал предложение Даше Астафьевой. Артистка заплакала от счастья

Даниэль Салем вместе с Дашей Астафьевой будут вести "Зірковий шлях" / Фото: instagram.com/da_astafieva, instagram.com/daniel_jihad_salem

Война кардинально изменила жизнь ведущего телеканала "Украина" и певицы. Теперь Даниэл стал разведчиком и защитником Одессы, а его подруга Даша – волонтером, которая помогает чистить мешки картофеля на "солдатской кухне".

Во время онлайн-разговора в программе "Зірковий шлях" Салем сделал предложение Астафьевой, сказав, что кроме кухни, она еще нужна в одном месте.

Реклама

Все имеет свое начало и конец. Ты знаешь мою замечательную соведущую (Алена Винницкая, – Ред), с которой я провел удивительный год в студии "Зіркового шляху" , но ее сотрудничество с нашим каналом подошло к концу. Я предлагаю тебе занять место рядом со мной в кресле ведущей, – обратился Даниэль к Даше.

Певица сразу согласилась стать новой соведущей своего друга. Более того, звезда заплакала от счастья!

С большим удовольствием буду твоей партнершей. Сколько проектов мы были вместе бок о бок, и в такое тяжелое время для меня большая честь быть для тебя партнершей в хороших делах. Это важная новость для моей семьи. Они будут мною гордиться, – призналась Астафьева.

Певица в шутку добавила, что она будет приходить в студию с мешком картофеля и во время съемок будет чистить его.

Реклама

К слову, Даша и Даниэль с нетерпением ждут победы Украины в войне с Россией и возможности начать совместную работу над звездным проектом. Также ведущие пообещали, что будут делиться со зрителями только самыми горячими новостями.

Ранее мы сообщали, что Даша Астафьева жалеет, что не научилась стрелять и собирается это исправить.