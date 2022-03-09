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Город может спать спокойно: Даниэль Салем показал, с кем защищает Одессу

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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9 марта, 13:59
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Ведущий телеканала "Украина" Даниэль Салем поделился фото вместе с другими военными из теробороны Одессы. Сейчас они защищают границы любимого города
Даниэль Салем поделился фото с бойцами из теробороны
Даниэль Салем поделился фото с бойцами из теробороны / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салем еще в начале войны вступил в ряды территориальной обороны города Одесса, в котором уже долгое время проживает со своей семьей.

Служение другим – это арендная плата, которую вы платите за вашу комнату здесь, на Земле. С гордостью служу тебе, моя Украина. За каждого из вас, ребята, будут стоять горой! За 12 дней мы стали семьей!, – поделился Салем фото с другими защитниками на своей странице в социальной сети.

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Подписчики ведущего канала "Украина" засыпали его словами благодарности: "Молимся за вас, наши защитники!", "Город может спать спокойно", "Ребята – вы лучшие в мире! Береги вас Господь! Возвращайтесь живыми домой".

Ранее Даниэль Салем рассказывал, что в Ливане, где он провел детство, часто попадал в экстремальные ситуации. Решение уйти в армию, поделился ведущий, помогло ему сохранить жизнь.

Процесс уничтожения очень классная штука, особенно для мальчика, и я думаю, что если бы не армия, то я не дожил бы до 37 лет. Постоянно какие-то неприятности, искал всегда какую-нибудь горячую точку в нашем регионе, а там это было очень легко найти, – рассказал Салем, который во время военных действий даже получил пулевое ранение.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Глава Гостомельской громады Прилипко Юрий Ильич до последнего оставался со своими земляками. Он погиб, раздавая под пулями и снарядами хлеб и лекарства. Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память!

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Пограничник Роман Грибов - тот самый защитник острова Змеиный, который произнес фразу, ставшую девизом для миллионов украинцев и всемирно известным мемом: “Русский военный корабль, иди на х…й!”. Роман - из Золотоноши Черкасской области. Сейчас он в плену.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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