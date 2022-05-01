Даша Астафьева призналась, кто из артистов-молчунов родом из Украины ее заблокировал

Даша Астафьева раскритиковала артистов родом из Украины, которые молчат о войне / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева, которая рассказала о переменах в личной жизни, разнесла артистов родом из Украины, которые игнорирует войну и слишком заняты своей карьерой в стране-агрессоре.

Певица удивлена поведением участника группы Artik & Asti. В день, когда разбомбили Харьков, родной город Artik, он презентовал альбом.

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Я ему говорю: „Ну ты *банулся?". Ну ты, реально, бл*дь, твой родной город бомбят ты презентуешь альбом? Ну хоть что-то у тебя есть? Мозг, душа? Он меня заблокировал сразу. Оставаясь там, они навсегда остаются врагами. Врагами для каждого из нас! Здесь убивают твоих знакомых, родственников, люди не могут защитить своих детей, а вы остаетесь в той стране, вы называете это „спецоперацией"?! Они не имеют права жить, эти люди, – сказала Астафьева в интервью "ЖВЛ"

Солист Artik & Asti заблокировал Дашу Астафьеву / Фото: скриншот instagram/artikastiofficial

Певица не ждала, что Николай Басков, Тимати, Яна Рудковская выступят против российской агрессии. Но как могут молчать Таисия Повалий, Ани Лорак, она не понимает.

Вот Тая Повалий. Я еще когда-то на нее говорила „мама". Мне так стыдно, что они остаются жить там, что они молчат. Это не артисты. Это даже не люди. Это расходный материал, ими просто пользуются

Ранее Даша Астафьева рассказала, что хочет научиться стрелять и собирается купить оружие.