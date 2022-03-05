Даша Астафьева, Саша Бо, Алена Венум и другие украинские женщины обратились к ВСУ: "Возвращайтесь живыми!"

Украинские блогеры записали видеообращение в ВСУ. / Фото: скриншот

Уже десять дней в Украине идет война. Наши военные дают отпор захватчикам и защищают народ. В свою очередь украинские блогеры решили публично поблагодарить за это Вооруженные силы Украины.

Саша Бо, Даша Астафьева, Леся Никитюк, Анна Тринчер и другие записали видеообращение к нашим защитникам. Процитируем несколько из них.

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Уважаемые защитники Украины! Хочу от имени всех женщин сказать, что еще никогда ДО наши сердца не были столь сильно переполнены благодарностью вам за ваш труд. За то, что мы спим и за то, что мы живы! – Алена Алена.

Я очень горжусь своими соотечественниками! Я очень горжусь ребятами из моего родного города Покров, которые сейчас воюют. У многих из них в руках есть оружие и они защищают свои семьи и лично НАС! – Даша Астафьева.

Мы – народ Украины невероятно благодарны вам за каждую ночь, за каждый новый день. Мы верим в вас, вы – сильные! Вами гордится весь мир! – Саша Бо.

Ни шагу назад. Потому что у нас есть ВЫ! Мы гордимся вами. Любим вас. И восхищаемся! – Анна Тринчер.

До 24 февраля весь мир думал, что супергерои – это Железный человек, Тор, Супермен. ВСУ, тероборона, полиция, медики, волонтеры, обычные украинские люди, которые останавливают колонны танков на трассе – вот, кто настоящие супергерои – Леся Никитюк.

Мы видим все. Мы знаем о ваших успехах. Мы знаем, что вы не нацелены сдаваться. Мы знаем, что вы идете только ВПЕРЕД. Мы гордимся вашими результатами. Мы гордимся, как гордо вы стоите! – Уля Станиславская.

Также блогеры напоследок пожелали нашим бойцам "вернуться живыми".

Напомним, в ряды ВСУ присоединились также многие украинские знаменитости. В частности, защищают нашу страну актер Андрей Фединчик , группа " Антитіла ", эск-холостяк Никита Добрынин и другие.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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