Даша Квиткова сделала пластическую операцию у экс-супруга Славы Каминской: "Закрыла вопрос с ямочкой"

Даша Квиткова показала себя после пластической операции. / Фото: instagram.com/kvittkova

В этом году многие украинские селебретис меняли свою внешность благодаря пластическим операциям. Еще осенью блогерша Саша Пустовит увеличила грудь, а вот накануне Нового года еще одна блогерша Даша Квиткова прибегла к ринопластике.

Кстати, обе девушки обращались к известному пластическому хирургу, экс-мужу певицы Славы Каминской – Эдгару Каминскому.

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Супруга телеведущего Никиты Добрынина сделала пластическую операцию на носу и показалась в Instagram с тейпами. Как объяснила Квиткова, вмешательство хирурга было необходимостью.

Супруга Никиты Добрынина прибегла к ринопластике. / Фото: instagram.com/kvittkova

У меня была ямочка на носике, которую я всегда заполняла в космологической клинике (это сразу ответ на вопрос, почему вы ее никогда не замечали). Меня нос устраивал, но часто заполнять ямочку было нельзя. И вот, как настоящая девушка, я решила, что сделаю ринопластику, и раз и навсегда закрою вопрос с ямочкой, – рассказала Дарья.

Фото: instagram/kvittkova

В то же время сам Каминский добавил, что они изменили лишь блики и углы кончика носа, чтобы он выглядел гармоничным и натуральным. Также доктор объяснил, почему ямку на носу опасно заполнять.

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Колотить эту зону филлером наполнителем крайне опасно. Поскольку попав в сосуд вы можете нарушить кровоснабжение, также филлер разрушает связку в носу, которая отвечает за эластичность и подвижность, – сказал Эдгар.

Фото: instagram/kvittkova

По его словам, окружающие и подписчики не заметят разницы, но Даша будет удовлетворена.

Квиткова призналась, что нос ей не дробили, визуально он не изменился, а форма осталась та же.

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