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Анна Тринчер засунула в лифчик имплантаты третьего размера: Операция назначена

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 15:29
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20-летняя артистка давно уже собиралась увеличить себе грудь и вот вскоре она ляжет под нож пластического хирурга
Анна Тринчер выбрала дату операции по увеличению груди.
Анна Тринчер выбрала дату операции по увеличению груди. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Осенью Анна Тринчер была на консультации у пластического хирурга и признавалась фолловерам, что думает о маммопластике уже несколько лет, однако никак не может решиться это сделать. Похоже, девушка преодолела свой страх и решила прибегнуть к трансформации внешности.

В Instagram звезда поделилась известием – ей уже назначили дату операции. Однако когда именно она состоится – девушка не рассказала. Аня признается, ей страшно, однако она уже в предвкушении.

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Дата операции назначена. Трясусь... боюсь. Но очень мечтаю проснуться, начать говорить всякий бред после наркоза и увидеть это своими глазами. Пора избавляться от своих страхов и исполнять мечты, – поделилась Тринчер.

Артистка показала себя, как выглядит со вторым с половиной, третьим и третьим с половиной размером. Также она попросила поклонников помочь ей выбрать размер имплантатов.

Третий размер имплантатов.
Третий размер имплантатов. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Второй размер имплантата.
Второй размер имплантата. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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Четвертый размер имплантата.
Четвертый размер имплантата. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фолловеры сразу же начали советовать Ани, какой размер ей больше подходит. Большинство считают, что лучше всего артистке стоит сделать второй размер:

  • Быстро летит время.
  • 2,5 шикарно.
  • 2.5 выглядит очень пропорционально вашему телу. Будет супер.
Фото: instagram/annatrincher_official

Кстати, недавно стало известно, что и жених Анны Тринчер Александр Волошин также решил несколько изменить кое-что во внешности – блогер увеличил губы. Узнайте, как отреагировала на это его возлюбленная.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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