Дети Леонида Куравлева: как сейчас живут наследники звезды советского кино

Как сейчас живут дети Леонида Куравлева / Фото: Instagram

Леонид Куравлев ушел из жизни в возрасте 85 лет в одном из московских хосписов. Последние недели, когда стало известно о болезни Куравлева, появилась информация о том, что актер долгое время жил в стенах частного дома престарелых.

В браке с его единственной супругой Ниной у Куравлева родилось двое детей – дочь Екатерина и сын Василий.

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Екатерина Куравлева

Дочь актера родилась в марте 1962 года. С детства девочка оказалась в творческой атмосфере, ведь тогда карьера отца пошла в гору и он получал много ролей.

Нина и Леонид Куравлевы с детьми / Фото: Wikipedia

С раннего возраста Екатерина хотела пойти по стопам отца, поэтому сразу после школы поступила в Щукинское училище.

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Екатерина Куравлева успела сняться в нескольких известный картинах. Дебютом стала роль соседки в фильме "Самая обаятельная и привлекательная".

На протяжении нескольких лет Екатерина появлялась на экране, но вскоре оказалась не у дел. Актерскую карьеру пришлось оставить.

Екатерина Куравлева

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Девушка поступила на психотерапевта и стала заниматься лечебной практикой.

После этого о дочери известного актера известно мало, так как она не афиширует никаких подробностей своей жизни и держится в тени.

Василий Куравлев

Василий родился в 1978 году, когда Екатерине было 16 лет. Мальчика назвали в честь давнего друга Куравлева, режиссера Василия Шукшина.

Куравлев с сыном Василием

В детстве Васю мало интересовало кино, он больше любил спорт. Василий увлекался теннисом, но строить спортивную карьеру не стал.

Куравлев-младший окончил автодорожный ВУЗ и решил начать преподавать. Сейчас, как известно, он один из профессоров московского университета РУДН.

Василий с женой Марией

Сын актера женился и построил крепкую семью. Вместе с женой Марией он воспитывает троих сыновей – Семена, Федора и Григория.

Куравлев с внуком

Василий очень тесно общался с отцом, а внуки были для Леонида Куравлева – настоящей отрадой.

Леонид Куравлев на семейном празднике

Они пришли на церемонию прощания с актером, где посвятили ему памятную речь. А вот дочь Куравлева не смогла прийти на похороны легендарного актера.