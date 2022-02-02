Діти Леоніда Куравльова: як зараз живуть спадкоємці зірки радянського кіно

/ Фото: Instagram

Леонід Куравльов пішов із життя у віці 85 років в одному з московських хоспісів. Останні тижні, коли стало відомо про хворобу Куравльова, з'явилася інформація про те, що актор тривалий час жив у стінах приватного будинку для людей похилого віку .

У шлюбі з його єдиною дружиною Ніною у Куравльова народилося двоє дітей – дочка Катерина та син Василь.

Реклама

Катерина Куравльова

Дочка актора народилася у березні 1962 року. З дитинства дівчинка опинилася у творчій атмосфері, адже тоді кар'єра батька пішла вгору, і він отримував багато ролей.

Ніна та Леонід Куравльові з дітьми / Фото: Wikipedia

З раннього віку Катерина хотіла піти стопами батька, тому відразу після школи вступила до Щукінського училища.

Реклама

Катерина Куравльова встигла знятися у кількох відомих картинах. Дебютом стала роль сусідки у фільмі "Найчарівніша і найпривабливіша".

Протягом кількох років Катерина з'являлася на екрані, але незабаром опинилася без діла. Акторську кар'єру довелося кинути.

Катерина Куравльова

Реклама

Дівчина вступила на психотерапевта і почала займатися лікувальною практикою.

Після цього про доньку відомого актора відомо мало, оскільки вона не афішує жодних подробиць свого життя та тримається у тіні.

Василь Куравльов

Василь народився 1978 року, коли Катерині було 16 років. Хлопчика назвали на честь давнього друга Куравлєва, режисера Василя Шукшина.

Куравльов із сином Василем

У дитинстві Васю мало цікавило кіно, він більше любив спорт. Василь захоплювався тенісом, але будувати спортивну кар'єру не став.

Куравльов-молодший закінчив автодорожній ВНЗ та вирішив почати викладати. Нині, як відомо, він один із професорів московського університету РУДН.

Василь із дружиною Марією

Син актора одружився і збудував міцну сім'ю. Разом із дружиною Марією він виховує трьох синів – Семена, Федора та Григорія.

Куравльов із онуком

Василь дуже тісно спілкувався з батьком, а онуки були для Леоніда Куравльова – справжньою втіхою.

Леонід Куравльов на сімейному святі

Вони прийшли на церемонію прощання з актором, де посвятили йому пам'ятну промову. А от донька Куравльова не змогла прийти на похорон легендарного актора .