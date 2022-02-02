Почему дочь и друзья Куравлева не пришли на похороны актера

Вчера в Москве похоронили советского актера Леонида Куравлева. На церемонию прощания пришло не очень много людей

Почему на похоронах Леонида Куравлева было мало людей / Фото: Instagram

Сын и внук советского актера сказали трогательные речи. А вот дочь Екатерина не пришла на похороны отца.

Как пишет kp.ru причиной отсутствуя дочери Куравлева стала болезнь. К слову, в СМИ недавно появлялась информация, что Леонид Вячеславович не ладил с дочкой и не хотел с ней общаться. Сын актера все опровергает.

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Сын Леонида Куравлева впервые рассказал, почему актер провел последние полгода жизни в доме престарелых / Фото: Instagram

Многие обратили внимание, что звезды не пришли на прощание с актером Леонидом Куравлевым. Как объяснил друг советского актера Никас Сафронов, это потому что не было точной информации о времени и месте похорон.

Никас Сафронов рассказал о планах Леонида Куравлева уйти в монастырь / Фото: Instagram

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Я пытался дозвониться до родственников Леонида Вячеславовича, чтобы уточнить информацию, но не смог: на мои звонки никто не отвечал. Думаю, что не только я, многие оказались в такой же ситуации, – сказал художник в комментарии "Собеседнику".

Напомним, последние полгода жизни звезда фильмов "Иван Васильевич меняет профессию" и "Афоня" провел в частном учреждение для пожилых людей. После смерти жены в 2012 году актер закрылся в себе и не хотел ни с кем общаться. С каждым годом ситуация усугублялась. Дочь и сын Куравлева по рекомендации врачей определили отца в дом престарелых.

Ранее мы вспоминали лучшие роли Леонида Куравлева.