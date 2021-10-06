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Детское Евровидение-2021: кто стал финалистом Нацотбора. Слушаем молодые таланты (видео)

Элина Пелешенко
6 октября, 08:56
Национальная общественная телерадиокомпания Украины назвал имена 12 финалистов, которые уже в октябре будут бороться за право представлять нашу страну на "Детском Евровидении-2021"

Названо имена финалистов Нацотбора "Детского Евровидения-2021" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

В этот раз "Детское Евровидение-2021" состоится в Париже в концерт-холл La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеген посреди реки Сена. Из 118 желающих представлять Украину на международном конкурсе жюри выбрало 12 финалистов Нацотбора.

Кто стал финалистом "Детского Евровидения 2021":

Грищенко Арсений

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Усенко Елена / Ellen Usenko

Анжелина Макфарлейн / RREALINA

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Реброва Дарья


Ткачук Мария



Зинченко Дарина

Морская Вероника


Скварук София


Дорошенко Анастасия/ Nana Do


Кривенко Дарина


Петрук Елизавета


Корнута Карина

Кто представит Украину на "Детском Евровидении-2021" станет известно 23 октября.

Отметим, пока Европейский вещательный союз еще не принял окончательное решение о формате проведения международного конкурса.

Организаторы приняли решение проводить Детское Евровидение в офлайн-формате, однако все будет зависеть от эпидемической обстановки в Европе

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