Дитяче Євробачення-2021: хто став фіналістом Нацвідбору. Слухаємо молоді таланти (відео)

Названо імена фіналістів Нацвідбору "Дитячого Євробачення-2021" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
Цього разу "Дитяче Євробачення-2021" відбудеться в Парижі в концерт-хол La Seine Musicale, розташованому на острові Іль-Сеген посеред річки Сена. З 118 охочих представляти Україну на міжнародному конкурсі журі вибрало 12 фіналістів Нацвідбору.
Хто став фіналістом "Дитячого Євробачення 2021":
Грищенко Арсеній
Усенко Олена / Ellen Usenko
Анжеліна Макфарлейн / RREALINA
Реброва Дар'я
Ткачук Марія
Зінченко Дарина
Морська Вероніка
Скварук Софія
Дорошенко Анастасія / Nana Do
Кривенко Дарина
Петрук Єлизавета
Корнута Каріна
Хто представить Україну на "Дитячому Євробаченні-2021" стане відомо 23 жовтня.
Зазначимо, поки Європейський мовний союз ще не прийняв остаточне рішення про формат проведення міжнародного конкурсу.
Організатори прийняли рішення проводити Дитяче Євробачення в офлайн-форматі, однак все залежатиме від епідемічної обстановки в Європі
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