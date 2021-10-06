Дитяче Євробачення-2021: хто став фіналістом Нацвідбору. Слухаємо молоді таланти (відео)

Названо імена фіналістів Нацвідбору "Дитячого Євробачення-2021" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Цього разу "Дитяче Євробачення-2021" відбудеться в Парижі в концерт-хол La Seine Musicale, розташованому на острові Іль-Сеген посеред річки Сена. З 118 охочих представляти Україну на міжнародному конкурсі журі вибрало 12 фіналістів Нацвідбору.

Хто став фіналістом "Дитячого Євробачення 2021":

Грищенко Арсеній

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Усенко Олена / Ellen Usenko

Анжеліна Макфарлейн / RREALINA

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Реброва Дар'я



Ткачук Марія





Зінченко Дарина



Морська Вероніка



Скварук Софія



Дорошенко Анастасія / Nana Do





Кривенко Дарина



Петрук Єлизавета



Корнута Каріна

Хто представить Україну на "Дитячому Євробаченні-2021" стане відомо 23 жовтня.

Зазначимо, поки Європейський мовний союз ще не прийняв остаточне рішення про формат проведення міжнародного конкурсу.

Організатори прийняли рішення проводити Дитяче Євробачення в офлайн-форматі, однак все залежатиме від епідемічної обстановки в Європі

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