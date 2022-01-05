Дэвид Бекхэм ниже своих сыновей: футболист комплексует из-за роста?

Дэвид Бекхэм с сыном / Фото: instagram.com/davidbeckham

Перед Рождеством семья Дэвида и Виктории Бекхэм поделились дружным семейным фото для праздничной открытки, на нем запечатлена вся звездная семья, кроме невесты Бруклина – Николы Пельтц.

Фотография очень умилила поклонников пары. Кроме того внимательные фанаты заметили интересную деталь – глава семейства стоит на носочках. Судя по всему, из-за того, что дети стали выше папы.

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Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Стоит отметить, что рост футболист не маленький – 180 см, но похоже, что старшие сыновья Виктории и Дэвида смогли "переплюнуть" своего звездного папу.

Фото – instagram.com/davidbeckham

На всех совместных фотографиях с наследниками Бекхэм-старший пытается отвлечь внимание от разницы в росте. Футболист либо становится на носочки, как на Рождество, либо присаживается на переднем плане кадре или же ищет удачный ракурс.

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Фото – instagram.com/davidbeckham

Возможно, Бекхэм таким образом просто дурачится. Но, стоит отметить, что все попытки Дэвида поравняться со своими сыновьями выглядят достаточно забавно и вызывает у поклонников футболиста только умиление.

Ранее сообщалось, что 16-летний сын Бекхэмов Круз впервые вышел в свет со своей девушкой 15-летней Блисс Чемпен.