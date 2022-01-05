Дэвид Бекхэм ниже своих сыновей: футболист комплексует из-за роста?

Дэвид Бекхэм с сыном / Фото: instagram.com/davidbeckham
Перед Рождеством семья Дэвида и Виктории Бекхэм поделились дружным семейным фото для праздничной открытки, на нем запечатлена вся звездная семья, кроме невесты Бруклина – Николы Пельтц.
Фотография очень умилила поклонников пары. Кроме того внимательные фанаты заметили интересную деталь – глава семейства стоит на носочках. Судя по всему, из-за того, что дети стали выше папы.
Стоит отметить, что рост футболист не маленький – 180 см, но похоже, что старшие сыновья Виктории и Дэвида смогли "переплюнуть" своего звездного папу.
На всех совместных фотографиях с наследниками Бекхэм-старший пытается отвлечь внимание от разницы в росте. Футболист либо становится на носочки, как на Рождество, либо присаживается на переднем плане кадре или же ищет удачный ракурс.
Возможно, Бекхэм таким образом просто дурачится. Но, стоит отметить, что все попытки Дэвида поравняться со своими сыновьями выглядят достаточно забавно и вызывает у поклонников футболиста только умиление.
Ранее сообщалось, что 16-летний сын Бекхэмов Круз впервые вышел в свет со своей девушкой 15-летней Блисс Чемпен.