Без невестки: Виктория Бекхэм опубликовала рождественское фото своей семьи

Казалось, что 26-летняя возлюбленная Бруклина быстро влилась в дружную семью Бекхэмов – об этом свидетельствовали их многочисленные совместные фото. Однако на снимке у рождественского дерева Николы нет.
Фотографией Виктория Бекхэм поделилась в своем Instagram-профиле. Вместе с ней запечатлены муж, сыновья и дочь.
Рождественские поцелуи от Бекхэмов, коротко подписала пост Виктория.
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Что известно о невесте Бруклина Бекхэма
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться осенью 2019 года. Девушка старше сына Бекхэмов на четыре года. Никола – актриса, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца.
Она снялась в сериалах "Под куполом", "Мотель Бейтс", фильмах "Трансформеры. Эпоха истребления" и "Повелитель стихий".
Свадьбу Никола и Бруклин хотели сыграть в этом году, но перенесли торжество на 2022 год из-за пандемии. Пара также заключила свадебный контракт и согласились не претендовать на имущество и финансы друг друга в случае расторжения брака.
В 2018 году Никола рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром. У сына Бекхэмов до этого был роман с моделью Ханой Кросс.
Ранее сообщалось, что 16-летний сын Бекхэмов впервые вышел в свет со своей девушкой.