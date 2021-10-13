Дэвид Финчер снимет фильм, который ждал его 15 лет

Режиссер Дэвид Финчер / Фото: Getty Images

Маэстро триллеров режиссер Дэвид Финчер ("Бойцовский клуб", "Исчезнувшая", "Зодиак") готовится к съемкам своего следующего фильма – "Убийца" (The Killer), основанного на одноименном графическом романе Матца и Люка Жакамона. К актерскому составу ленты присоединилась обладательница премии "Оскар" Тильда Суинтон, которая сыграет вместе с Майклом Фассбендером. Режиссер должен был снять "Убийцу" еще в 2007 году и кинокомпания Paramount практически запустила ленту в производство. Теперь же производственный процесс перенесен на начало 2022-го.

В центре сюжета "Убийцы" окажется киллер, переживающий экзистенциальный кризис. Пока профессиональный наемник испытывает болезненные угрызения совести, за ним начинает охоту опытный следователь.

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Режиссер Дэвид Финчер готовиться к съемкам нового фильма / Фото: Getty Images

Участие в подобном проекте не в новинку для Тильды Суинтон. Ранее она уже снималась в фильме "Выживут только любовники", сюжет которого перекликается с фабулой "Убийцы". Герои Тильды Суинтон и Тома Хиддлстона – "интеллигентные" вампиры Адам и Ева, любящие друг друга вот уже несколько сотен лет. Они выбрали тихую жизнь, давно отказавшись от убийств в пользу чистой лабораторной крови. Правда, доставать ее с каждым разом становится все сложнее. Как и в "Убийце", главных героев терзают вопросы человечности и морали их поступков, что лишь усугубляет проблему.

Фильм с участием оскароносной актрисы доступен к просмотру на сервисе OLL.TV.

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