Дэвид Гилмор из Pink Floyd рассказал о тесной связи с Украиной: Это безумное и несправедливое нападение

Дэвид Гилмор рассказал о желании помочь Украине / Фото: Instagram

На днях легендарная группа Pink Floyd выпустила общий трек с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком – Hey Hey Rise Up. Это первая композиция британского коллектива за последние 28 лет! Вся прибыль от прослушивания сингла будет направлена на гуманитарную помощь Украине.

В интервью The Guardian фронтмен Pink Floyd Дэвид Гилмор признался, что у него есть непосредственное отношение к Украине, ведь его невестка Янина Педан – украинка. Поэтому он не понаслышке знает об ужасах, которые творят русские изверги на территории Украины.

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Мои внучки наполовину украинки, моя невестка Янина – украинка. Ее бабушка три недели назад находилась в Харькове. Она очень старая, в инвалидной коляске, и Янине и ее семье удалось перевезти ее через всю Украину на польскую границу, а буквально на прошлой неделе она уже добралась до Швеции, – поделился музыкант.

Дэвид Гилмор с семьей / Фото: instagram.com/davidgilmour

Дэвид Гилмор сам решил собрать Pink Floyd, чтобы записать трек вместе с Андреем Хлывнюком. Накануне его поразило видео, на котором солист "Бумбокса" в военной форме с винтовкой в руках стоит в центре безлюдного Киева, исполняя без музыкального сопровождения песню "Ой, у лузі червона калина".

Я подумал: это довольно волшебно, и, возможно, я смогу что-нибудь сделать с этим. Действительно трудно и неприятно видеть это безумное, несправедливое нападение великого государства на независимую, мирную, демократическую нацию. Смотреть на это и думать: "Что я, черт подери, могу сделать?" – невыносимо, – объяснил Гилмор.

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Также певец поделился подробностями разговора с Андреем Хлывнюком, ведь тот до последнего не сообщал фанам о сотрудничестве.

Он хотел говорить по FaceTime – я думаю, он хотел быть уверен, что это был я. Когда я увидел его, он был в больнице, получил ранение обломком во время минометного обстрела. Он показал мне этот крохотный обломок четверти дюйма, который попал ему щеку. Он держал его в полиэтиленовом пакете. Но вы можете себе представить, что если бы это был кусок больше дюйма в диаметре, он бы отбил ему голову, — отметил Дэвид.

Напомним, на днях Андрей Хлывнюк поделился историей пятилетней девочки, отца которой убили оккупанты.

Ранее мы сообщали, что Pink Floyd запретил слушать свою музыку в России и Белоруссии.