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До слез! Андрей Хлывнюк из Бумбокса поделился историей пятилетней девочки, отца которой убили оккупанты

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 19:47
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Нет слов, чтобы передать боль и отчаяние... Российские захватчики будут наказаны за преступления, которые они совершают в Украине
Андрей Хлывнюк
Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Уже больше месяца украинские защитники дают отпор российским оккупантам, которые цинично убивают мирное население, в том числе невинных детей. О преступлениях рашистов говорит весь мир. Их осуждают и требуют убираться из Украины.

Сегодня лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поделился в Instastories душераздирающей историей маленькой девочки, которая потеряла папу во время войны – его убили оккупанты. Но ребенок не знает, что он больше никогда не сможет увидеть и обнять самого родного человека.

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Из разговора с пятилетней девочкой и ее мамой во время доставки гуманитарных грузов, в основном лекарств, еды, воды, подсолнечного масла, в зону боевых действий: отец расстрелян, а ребенок думает, что он уехал. "Вот тебе, девочка, киндер-сюрприз, как тебя зовут? О, киндер-сюрприз! Папа сейчас вернется и привезет мне целую кучу киндер-сюрпризов, – пересказал слова из разговора с девочкой артист.

Солист "Бумбокса" едва сдерживал эмоции, рассказывая эту печальную историю. Мы все будем помнить и никогда не простим оккупантам!

Будьте вы прокляты со своим "русским миром", и со своей "денацификацией", – добавил Хлывнюк.

Отметим, что Андрей Хлывнюк с первых дней войны находится в рядах теробороны. В конце марта артист получил ранение во время минометных обстрелов российскими оккупантами.

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Ранее мы также сообщали, что Pink Floyd и Андрей Хлывнюк выпустили общую песню Hey Hey Rise Up, посвященная сегодняшней Украине.

Анастасия Рогожинская
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