Дэвид и Виктория Бекхэмы развлекаются с друзьями на яхте в Майами: фото

Семейка отдыхает после свадьбы их старшего сына / Фото: Getty Images, instagram.com/david_beckhamfannepal

После роскошной свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, Виктория и Дэвид решили погреться на солнце и насладиться уикендом на своей супер-яхте в штате Флорида.

Фотожурналисты поймали Викторию и Дэвида на палубе. Также на яхте были сыновья супругов Круз и Ромео, дочь Харпер, а еще девушка Ромео – Мия Реган.

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Виктория и Дэвид Бекхэм с друзьями и семьей на яхте / Фото: instagram.com/david_beckhamfannepal

Еще вместе с семьей отдыхали их друзья – фитнес-тренер Бобби Рич и Джована Райачич, сообщает The Mirror .

Вікторія та Девід Бекхем з друзями та сім'єю на яхті / Фото: instagram.com/david_beckhamfannepal

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Судя по фото, подростки были заняты своими телефонами и наслаждались солнцем и голубым небом.

Звездное семейство в Майами / Фото: instagram.com/david_beckhamfannepal

Виктория Бекхэм попала в кадр в черном мини-платье, с собранными в пучек волосами и солнцезащитными очками. Она прошлась по яхте и раздала всем солнцезащитный крем.

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Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/david_beckhamfannepal

Яхту стоимостью около 6,5 млн. долларов Бекхэмы приобрели в 2021 году. Дэвид не просто уложился в покупку, но и сам участвовал в проектировании судна. Сообщается, что это не супер-яхта в стиле олигархов, но она все равно шикарна.

Дэвид приобрел яхту в прошлом году / Фото: instagram.com/david_beckhamfannepal

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм поддерживают Украину. Пара открыла сбор средств для детей, пострадавших во время войны в Украине.

Отметим, что 17 апреля экс-участница Spice Girls отмечала 48-летие. По случаю дня рождения мы показали самые забавные снимки из юности Виктории.