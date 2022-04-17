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Виктории Бекхэм – 48! ТОП-10 редких фото звезды, которые вы точно не видели

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 17:51
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В честь дня рождения дизайнера и экс-участницы Spice Girls показываем ее самые забавные снимки из детства и юности
Как Виктория Бекхэм выглядела в детстве - фото
Как Виктория Бекхэм выглядела в детстве - фото / Фото: Коллаж: Сегодня

Виктория Бекхэм – настоящая икона стиля. Она также любящая супруга и мама, бизнесвумен и женщина, вдохновляющая миллионы поклонников.

Недавно семейство Бекхэм праздновало свадьбу одного из сыновей Виктории и Дэвида – Бруклина. Сегодня же все поздравляют "перчинку" с днем рождения.

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В Instagram Виктория Бекхэм опубликовала свое фото, на котором ей 9 лет. Именинница держит праздничный торт и мило улыбается.

Как будто вчера! Мой 9-й праздник. С днем рождения меня, — подписала архивный кадр Бекхэм.

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"Сегодня" нашли и более раритетные фотокарточки. На одном из них будущая звезда совсем малышка. Виктория в цветастом платье обнимает собачку.

Виктория Бекхэм в детстве
Виктория Бекхэм в детстве / Фото: instagram.com/victoriabeckham

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А на этом фото буквально видно всю харизму и веселый характер Ви. Да, часто строгая на вид Бекхэм умеет улыбаться.

Виктория Бекхэм показала свое детское фото
Виктория Бекхэм показала свое детское фото / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Глядя на этот снимок, становится понятно, что с профессией британка определилась еще в раннем возрасте.

Детское фото Виктории Бекхэм
Детское фото Виктории Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Уровень милоты зашкаливает!

Как в детстве выглядела Виктория Бекхэм
Как в детстве выглядела Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория Бекхэм в детстве
Виктория Бекхэм в детстве / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Супруга известного футболиста очень любит животных. В детстве у нее было несколько собак. На этом снимке Виктории – 13 лет.

Виктория Бекхэм в 13 лет
Виктория Бекхэм в 13 лет / Фото: instagram.com/victoriabeckham

А на этой фотографии Виктория сразу с тремя маленькими йоркширскими терьерами.

Виктория Бекхэм с йоркширами
Виктория Бекхэм с йоркширами / Фото: instagram.com/victoriabeckham

В более старшем возрасте Виктория занималась танцами.

Юная Виктория Бекхэм
Юная Виктория Бекхэм / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Виктория, чья девичья фамилия – Адамс, поступила в колледж Laine Theatre Arts в Эпсоме, где научилась танцевать.

Виктория Бекхэм в 17 лет начала заниматься танцами
Виктория Бекхэм в 17 лет начала заниматься танцами / Фото: instagram.com/victoriabeckham

Кстати Дэвид Бекхэм уже поздравил любимую жену с ее праздником. В соцсети он опубликовал милое фото с Викторией и оставил трогательное сообщение:

С днем рождения самую замечательную жену, маму и бизнес-леди. Наилучшего тебе дня, потому что ты заслуживаешь на это. Мы все тебя очень любим.

Ранее мы рассказывали, что Дэвид и Виктория Бекхэм подарили сыну на свадьбу.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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