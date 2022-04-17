Виктории Бекхэм – 48! ТОП-10 редких фото звезды, которые вы точно не видели

Виктория Бекхэм – настоящая икона стиля. Она также любящая супруга и мама, бизнесвумен и женщина, вдохновляющая миллионы поклонников.
Недавно семейство Бекхэм праздновало свадьбу одного из сыновей Виктории и Дэвида – Бруклина. Сегодня же все поздравляют "перчинку" с днем рождения.
В Instagram Виктория Бекхэм опубликовала свое фото, на котором ей 9 лет. Именинница держит праздничный торт и мило улыбается.
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Как будто вчера! Мой 9-й праздник. С днем рождения меня, — подписала архивный кадр Бекхэм.
"Сегодня" нашли и более раритетные фотокарточки. На одном из них будущая звезда совсем малышка. Виктория в цветастом платье обнимает собачку.
А на этом фото буквально видно всю харизму и веселый характер Ви. Да, часто строгая на вид Бекхэм умеет улыбаться.
Глядя на этот снимок, становится понятно, что с профессией британка определилась еще в раннем возрасте.
Уровень милоты зашкаливает!
Супруга известного футболиста очень любит животных. В детстве у нее было несколько собак. На этом снимке Виктории – 13 лет.
А на этой фотографии Виктория сразу с тремя маленькими йоркширскими терьерами.
В более старшем возрасте Виктория занималась танцами.
Виктория, чья девичья фамилия – Адамс, поступила в колледж Laine Theatre Arts в Эпсоме, где научилась танцевать.
Кстати Дэвид Бекхэм уже поздравил любимую жену с ее праздником. В соцсети он опубликовал милое фото с Викторией и оставил трогательное сообщение:
С днем рождения самую замечательную жену, маму и бизнес-леди. Наилучшего тебе дня, потому что ты заслуживаешь на это. Мы все тебя очень любим.
Ранее мы рассказывали, что Дэвид и Виктория Бекхэм подарили сыну на свадьбу.
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