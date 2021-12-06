Девушка со сверхспособностями "взорвет" Рождество

На OLL.TV выйдет фильм "Необыкновенное Рождество Зои" / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти полгода назад новость о том, что сериал "Необыкновенный плейлист Зои" не был продлен каналом NBC на третий сезон, была как гром среди ясного неба. И это после того, как проект был тепло встречен критиками и даже получил номинацию на премию "Эмми". Теперь же он получил вторую жизнь на канале Roku в полнометражном формате.

Сценарий был написан за пять недель. Удалось сохранить почти весь оригинальный актерский состав, несмотря на то, что на подготовку оставалось всего несколько дней. Фанатов жанра порадует музыкальное сопровождение фильма, являющее собой смесь праздничной рождественской классики и поп-мелодий разных эпох. Отдельно стоит отметить хореографию на льду, которую, по словам исполнительницы главной роли, актрисы Джейн Леви, ей удалось освоить всего за четыре дня.

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Вышло продолжение сериала "Необыкновенный плейлист Зои" / Фото: kino-teatr.ru

Сюжет фильма является логическим продолжением концовки второго сезона оригинального сериала. Талантливая программистка Зои, обладающая способностью слышать мысли и чувства других людей через песни и танцы, пытается воссоздать волшебную атмосферу Рождества, как это делал ее отец, когда она была маленькой.

Новинка уже доступна украинским зрителям в Amediateka на OLL.TV:

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