Дівчина з надздібностями "підірве" Різдво

На OLL.TV вийде фільм "Надзвичайне Різдво Зої" / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже пів року тому новина про те, що серіал "Надзвичайний плейлист Зої" не був продовжений каналом NBC на третій сезон, був як грім серед ясного неба. І це після того, як проєкт тепло зустріли критики і він навіть отримав номінацію на премію "Еммі". Тепер же серіал отримав друге життя на каналі Roku у повнометражному форматі.

Сценарій був написаний за п'ять тижнів. Вдалося зберегти майже весь оригінальний акторський склад, незважаючи на те, що на підготовку залишалося лише кілька днів. Фанатів жанру порадує музичний супровід фільму, що є сумішшю святкової різдвяної класики та поп-мелодій різних епох. Окремо варто відзначити хореографію на льоду, яку, за словами виконавиці головної ролі, актриси Джейн Леві, їй вдалося освоїти лише за чотири дні.

Реклама

Вийшло продовження серіалу "Надзвичайний плейлист Зої" / Фото: kino-teatr.ru

Сюжет фільму є логічним продовженням закінчення другого сезону оригінального серіалу. Талановита програмістка Зої, яка має здатність чути думки та почуття інших людей через пісні та танці, намагається відтворити чарівну атмосферу Різдва, як це робив її батько, коли вона була маленькою.

Новинка вже доступна українським глядачам в Amediateka на OLL.TV:

Реклама

Інші новини зі світу кіно: