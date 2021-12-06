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Вышел первый трейлер украинского исторического экшена Довбуш: смотрим видео

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 13:15
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Исторический экшн о славном Олексе Довбуше можно будет увидеть в кинотеатрах уже с 12 мая 2022 года
Исторический экшн "Довбуш" выйдет в мае 2022 года
Исторический экшн "Довбуш" выйдет в мае 2022 года / Фото: пресс-служба

События фильма "Довбуш" будут разворачиваться в Карпатах в начале 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести панам за убийство родителей Довбуша, братья становятся врагами друг другу. Один хочет денег, второй – справедливости.

Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша, но ему удается их перехитрить. С тех пор живет легенда о карпатском рыцаре и вдохновляет поколения тех, кто борется за свободу родной земли.

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/ Фото: пресс-служба

По словам авторов фильма, Довбуш — уникальный украинский герой, отдавший жизнь за свободу своего народа более трех столетий назад, но его история стала бессмертной.

Создатели обещают много экшена, что в сочетании с настоящими эмоциями оживит легенду о славном Довбуше — борце за независимость, подлинном обладателе Черногоры.

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"Довбуш" – самый масштабный украинский фильм, который выйдет на экраны в 2022 году. Масштабность состоит не только в замысле творцов представить новое качество героя в украинском кино, но и в размахе, с которым творцы подошли к воспроизведению истории Довбуша на экране.


Для съемок фильма мы объехали почти всю Западную Украину, снимали также в Тернопольской и Киевской областях. Над боевыми и трюковыми сценами работала команда из 30 каскадеров, команды пиротехников и исторических реконструкторов.В некоторые дни на площадке одновременно работали около 600 человек, включая 400 актеров массовых сцен. Специально для фильма было сшито более тысячи костюмов, сконструированы уникальные кареты, построено более двадцати исторически достоверных локаций. Сделано все, чтобы погрузить зрителя в эту величественную историю, которая разворачивается в Карпатах в начале XVIII века и чрезвычайно актуальна для Украины XXI века, – рассказал продюсер проекта Максим Асадчий.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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