Дмитрий Ступка "проехался" по дочери Ольги Сумской, которая живет в россии: помни о своих корнях и родителях!

Дмитрий Ступка раскритиковал Антонину Паперную и ее мужа Владимира Яглыча. / Фото: Instagram
Дочь Ольги Сумской уже давно живет и работает в россии. Там Антонина Паперная уже более шести лет находится в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. Пара воспитывает двоих детей – дочь и сына. Однако девушка не забывала о своей Родине – она иногда приезжала в Украину, в гости к родным.
Но после нападения путина на нашу страну Антонина исчезла с горизонта. С первого дня войны она не появляется в соцсетях. Кроме того, Паперная так и не смогла публично озвучить свою позицию в этой тяжелой ситуации.
Так что известный украинский актер Дмитрий Ступка пристыдил дочь Ольги Сумской. Он отметил, что ее позиция странная, учитывая, как ее мама поддерживает нашу страну.
Если честно, конечно, я удивлен. Ее мама, и, кстати, моя киномама мы много снимались с Ольгой, очень ее уважаем и любим, она друг нашей семьи. С Антониной Паперной я тоже знаком. Немного странно, потому что мама выражает свою позицию и поддерживала моего одноклассника, который, к сожалению, погиб – Пашу Ли. Она активно поддерживает ВСУ и украинцев, а дочь никак не высказалась, это действительно жалко и странно, – сказал Ступка в интервью YouTube-каналы Ростислава Калацинского.
Дмитрий Ступка посоветовал Антонине, чтобы она помнила о своих корнях, кто ее родители и откуда она родом.
Ведь династия Сумских не менее уважаема в Украине, чем наша династия – Ступки. Поэтому, конечно, хотелось бы услышать от нее хоть какое-то мнение. Молчание – это самое плохое сейчас, что может быть , – добавил артист.
Также Ступка высказался и касательно мужа Паперной – Владимира Яглыча, который тоже молчит о войне. Дмитрий порекомендовал ему пообщаться с тещей.
Было бы неплохо, чтобы он прислушался к ее словам и сделал выводы, потому что одно дело, когда ты смотришь телевидение, а другое, когда тебе рассказывают о происходящем люди, которые находятся в Украине. То, что им говорят, и происходит на самом деле – большая разница , – отметил Ступка.
Ранее мы сообщали о том, что Ольга Сумская похоронила 88-летнюю мать в Киеве под вой сирен. Легендарной артистки не стало через несколько дней после вторжения оккупантов в Украину.
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