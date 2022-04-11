До боли в суставах: как Даша Астафьева помогает украинским бойцам в тылу

Даша Астафьева все силы и возможности направляет на помощь украинцам / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева сегодня настоящий пример для каждого. Артистка все силы и возможности направляет на помощь украинцам, несмотря на то, что недавно потеряла близкого человека.

На днях во время откровенного интервью с Лилией Ребрик для программы "Ранок з Україною" канала "Украина" Даша призналась, что мотивирует ее чистить картофель и как она оценивает своих коллег, которые продолжают давать концерты и писать песни.

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Даша Астафьева каждый день трудится на кухне / Скриншот: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева ежедневно в социальных сетях делится фотографиями о том, как она помогает бойцам, записывает мотивирующие видео и обращения в поддержку украинцев. И хотя сегодня звезде не до сцены, она уверена – артисты, которые готовы петь для народа, должны это делать несмотря ни на что.

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Никто не был готов к войне. Кто-то знал, кто-то догадывался, но готовым никто не был. Сейчас очень важно понимать одно – каждый должен заниматься тем, чем он может! Более того, как бы смешно это не звучало, следует получать удовольствие, от того, что вы делаете! Я чищу тот картофель так, что кожура летит по всей кухне, но делаю это с таким удовольствием, даже времени не замечаю, – поделилась Даша Астафьева в интервью "Ранку з Україною".

Даша Астафьева – мастер по чистке картофеля / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша призналась, что даже не чувствует усталости, ведь делает свою работу с любовью и от всей души.

Я проговариваю себе, что это все для любимого. Представляю, что это нужно сделать очень быстро и от души, как большой сюрприз, – комментирует Астафьева. – Интересно то, что усталости я не чувствую, но на днях, например, села чистить и поняла, что мешок, который еще вчера был нормой, сегодня кажется чем-то космическим. А у нас работает реабилитолог, она посмотрела на мои руки и сказала, что нужно сделать паузу, ведь это большая нагрузка на суставы.

Даже отдыхая от чистки картофеля, Даша Астафьева находит себе другие не менее важные дела – помогает животным и приютам, а также пожилым людям едой и средствами.

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Ранее Даша Астафьева разнесла в прах российский шоу-бизнес, поддерживающий безумие путина.

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