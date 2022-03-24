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Даша Астафьева потеряла родного человека во время войны: "Я никогда не хоронила никого"

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24 марта, 13:24
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Звезда, плача, рассказала, что из-за войны в Украине она не смогла приехать на похороны близкого человека
В семье Даши Астафьевой произошло горе
В семье Даши Астафьевой произошло горе / Фото: instagram.com/da_astafieva, Скриншот из YouTube

Певица и модель Даша Астафьева во время войны остается в Киеве и помогает другим — она поддерживает пожилых людей, ежедневно готовит еду для наших защитников и чистит мешки картофеля. Звезда говорит, что последнее успокаивает нервы.

Даша дала интервью Наташе Влащенко для YouTube-канала Украина 24. Она заявила, что уезжать никуда не собирается. Более того, артистка заверила, что будет делать все возможное для приближения нашей победы.

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Также Астафьева поделилась личным горем. Так, во время войны в семье артистки произошла трагедия — умерла ее бабушка. Но Даша, к сожалению, не смогла поехать на похороны. По словам звезды, похоронили ее бабушку чужие люди.

Пожалуй, нет страшнее, чем твоего родного человека хоронят чужие люди. Эти фото... Бабушка в гробу... Я постоянно смотрю, потому что в это так трудно поверить. Хорошо, что она была хорошим человеком, постоянно помогала в церкви. Я никогда не хоронила никого, собирала, помогала, но чтобы так..., – поделилась Даша в интервью.

Напомним, что ранее Даша Астафьева поставила на место Регину Тодоренко, которая молчит о войне. В то время как российские солдаты уничтожают города Украины, одесситка развлекает свою аудиторию контентом про одежду.

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Мы также писали, что Астафьева разнесла в прах российский шоу-бизнес, поддерживающий безумие Путина.

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