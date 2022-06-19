До глубины души! Антитіла посвятили песню погибшим на войне отцам (видео)

"Антитіла" посвятили песню погибшим на войне отцам / Фото: instagram.com/antytila_official

Тысячи украинских мужчин сегодня защищают не только свою семью, но и свою страну. И к огромному несчастью, многие из них так и не возвращаются из боя домой.

Группа "Антитіла", которая ранее представила трек о войне с Эдом Шираном, посвятила новую песню "У книжках" каждому украинцу, который ценой своей жизни защищал Украину.

Реклама

Символично, что музыкальная композиция вышла в особый день – День отца. Кадры из видео клипа тронут до глубины души любого, как и судьбы все украинских детей, ставших сиротами.

Он выучит все цвета, цифры и буквы, окончит школу, институт. Узнает о любви и дружбе, радости и разочаровании. Возможно, станет крупным изобретателем или известным комиком, возможно, напишет важный программный код, спасет кому-то жизнь... Но уже никогда не узнает одного – голоса папы. У войны есть много смыслов... Но ею нельзя оправдать детские слезы. Никогда! – написал лидер группы Тарас Тополя о детях, которые потеряли на войне отцов.

Реклама

Напомним, ранее еще один трек покорил украинских слушателей. Jerry Heil и аlyona аlyona выпустили песню о вопросах, которые мучают украинцев – "Чому?".