Совет Андрея Беднякова, потерявшего маму, разрывает душу: прислушайтесь, пока не поздно

Андрей Бедняков скорбит и призывает уделять родителям больше времени / Фото: instagram.com/biedniakov, открытые источники

Ведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя. В блокадном городе до начала апреля находились его родные: мама, сестра. После сообщений о том, что родным Андрея удалось покинуть город, пришла шокирующая новость: мама Беднякова скончалась.

Сейчас телеведущей переживает очень тяжелое время. Как и миллионы украинцев, из-за российского вторжения потерявших дом, родных, он старается держаться, но боль от потерь из-за российского сапога просто разрывает душу.

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Андрей Бедняков до сих пор не может прийти в себя

В Instagram он опять обратился к маме с благодарностью и призвал всех позвонить своим мамам и в очередной раз сказать слова любви.

Стоит всем и каждому воспользоваться советом от Андрея Беднякова, пока не поздно...

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Напомним, ранее Андрей Бедняков затроллил рашистов и их жен.

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