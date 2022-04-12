Андрій Бєдняков затроллив російських окупантів та їхніх дружин, зробивши їм "вигідну пропозицію"

Відомий український шоумен Андрій Бєдняков звернувся до дружин окупантів із ідеєю

Андрій Бідняков зробив російським окупантам "вигідну пропозицію" / Фото: instagram.com/biedniakov, открытые источники

Російська армія в Україні показала свою суть: це звірі, ґвалтівники, мародери, моральні жебраки. Але їхні дружини від них не відстають. Не раз у перехопленнях розмов всі чули, як ці жінки дають напуття якомога більше награбувати. Життя людей і дитячі смерті для них – ніщо, тільки труси та блендер відхопити.

Тому звернення Андрія Бєднякова до цих недолюдей так жваво обговорюють. Шоумен запропонував зробити відправку речей дружинам окупантів, аби тільки їхні чоловіки забралися з нашої території. І також забрав із кадру книги, адже у РФ книги не читають.

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Ідею вже оцінили українські знаменитості. Так, світська левиця та дружина Миколи Тищенка – Алла Барановська – запропонувала додати до списку труси, все – аби ті забрали своїх чоловіків назад у Мордор.

скриншот із Instagram Андрія Беднякова

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Нагадаємо, раніше Андрій Бідняков показав цинічну реакцію рашистів на смерть його мами у Маріуполі.

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