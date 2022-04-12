Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Пісня Айліш

Ганьба Регіни

Бекхем одружився

Фукунага в Україні

Хіт Jerry Heil

Хитрість Ембер
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Андрій Бєдняков затроллив російських окупантів та їхніх дружин, зробивши їм "вигідну пропозицію"

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 квітня, 10:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий український шоумен Андрій Бєдняков звернувся до дружин окупантів із ідеєю
Андрій Бідняков зробив російським окупантам "вигідну пропозицію"
Андрій Бідняков зробив російським окупантам "вигідну пропозицію" / Фото: instagram.com/biedniakov, открытые источники

Російська армія в Україні показала свою суть: це звірі, ґвалтівники, мародери, моральні жебраки. Але їхні дружини від них не відстають. Не раз у перехопленнях розмов всі чули, як ці жінки дають напуття якомога більше награбувати. Життя людей і дитячі смерті для них – ніщо, тільки труси та блендер відхопити.

Тому звернення Андрія Бєднякова до цих недолюдей так жваво обговорюють. Шоумен запропонував зробити відправку речей дружинам окупантів, аби тільки їхні чоловіки забралися з нашої території. І також забрав із кадру книги, адже у РФ книги не читають.

Реклама

Ідею вже оцінили українські знаменитості. Так, світська левиця та дружина Миколи Тищенка – Алла Барановська – запропонувала додати до списку труси, все – аби ті забрали своїх чоловіків назад у Мордор.

скриншот із Instagram Андрія Беднякова

Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та нашу швидку перемогу!

Реклама

Нагадаємо, раніше Андрій Бідняков показав цинічну реакцію рашистів на смерть його мами у Маріуполі.

До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти