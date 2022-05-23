Дочь Арнольда Шварценеггера родила второго ребенка от звезды "Стражей Галактики"

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт / Фото: Getty Images

В семействе Арнольда Шварценеггера случилось радостное событие – его дочь, писательница Кэтрин Шварценеггер, во второй раз стала мамой. Новость о том, что Кэтрин и ее супруг актер Крис Пратт ждут малыша, появилась еще в декабре.

31-летняя дочь Шварценеггера и ее муж сообщили счастливое известие своим поклонникам в социальных сетях.

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Мы так рады объявить о рождении нашей второй дочери Элоизы Кристины Шварценеггер Пратт. Мы чувствуем себя запредельно благословенными и благодарными, – написал в своем Instagram-профиле молодой папа Крис Пратт.

Малышка появилась на свет в субботу, 21 мая. Для Кэтрин и Криса это второй общий ребенок – пара также воспитывает дочь Лайлу Марию, которая родилась в августе 2020 года. Также у звезды "Стражей Галактики" есть 9-летний сын от первого брака с актрисой Анной Фэрис.

Напомним, что роман Криса Пратта с дочерью Арнольда Шварценеггера начался в 2018 году. Уже через год пара официально зарегистрировала свои отношения. Для Кэтрин брак с актером стал первым.

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Ранее мы писали, что Арнольд Шварценеггер активно поддерживает Украину. Известный актер и политик обратился лично к Путину и россиянам с просьбой остановить войну.