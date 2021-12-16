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Арнольд Шварценеггер станет дедушкой во второй раз – СМИ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
16 декабря, 22:48
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Дочь знаменитого американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кэтрин Шварценеггер беременна вторым ребенком
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой во второй раз
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой во второй раз / Фото: Getty Images, instagram.com/katherineschwarzenegger

31-летняя Кэтрин Шварценеггер ждет ребенка от своего супруга, американского актера Криса Пратта. У пары уже есть дочь Лейла, которая родилась в августе 2020 года и стала первой внучкой Арнольда Шварценеггера.

О беременность Кэтрин сообщает издание People со ссылкой на многочисленные источники. Представители пары пока что не комментируют эту информацию.

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Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне 2019 года, до этого они встречались в течение года.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер во второй раз станут родителями
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер во второй раз станут родителями / Фото: Instagram

Ребенок станет вторым для Кэтрин и третьим для звезды "Стражей галактики" Криса Пратта. С 2009 по 2018 год Пратт был женат на актрисе Анне Фэрис, известной по фильмам "Очень страшное кино", "Трудности перевода", "Горбатая гора" и другим. В 2012 году у них родился сын Джек.

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Для Кэтрин брак стал первым. Отметим, что после новости о прибавлении в семействе, поклонники засыпали Кэтрин вопросами в Instagram, однако пока что ни она, ни Крис не хотят комментировать информацию о втором малыше.

Ранее Рианна прокомментировала свою "беременность" от A$AP Rocky. Кроме этого мы сообщали, что ведущие "Орла и решки" Алина Астровская и Антон Лаврентьев ждут первенца.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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