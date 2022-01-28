Дочь Егоровой пожаловалась на травлю после скандального заявления матери: "Вы еще не в России?"

Дочь Снежаны Егоровой рассказала, как ее хейтят из-за заявления мамы о Путине / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Скандальная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова публично поддержала президента России Путина. Уже два дня украинцы обсуждают ее посты в Facebook и провокационное заявление о главе страны-агрессора.

В соцсетях уже высказались некогда близкие люди Егоровой, а также знаменитости. Некоторые даже называют Снежану жертвой "стокгольмского синдрома".

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Старшая дочь Снежаны Егоровой – Стася Ровинская – которая родилась в первом браке телеведущей и актрисы с режиссером Сергеем Егоровым, не осталась в стороне от скандала.

В Instagram-профиле Стася напомнила, что уже год не общается с матерью, в том числе из-за кардинально разных гражданских позиций.

Кроме того, ведущая призналась, что уже подверглась буллингу из-за слов Егоровой. По словам Стаси Ровинской, когда она пришла в садик за сыном, мужчина ребенка из другой группы спросил у нее: "Вы еще не в России? Почему вы еще не уехали?".

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Я даже не поняла сначала. А потом воспитательница сказала: "Может вы пока не будете водить вашего сына в садик, пока это все как-то не пройдет?", – рассказала дочь Снежаны Егоровой в программе Твій день.

Стася добавила, что даже те люди, которые знают ее и ее семью, не понимают того, что она – не ее мама. Ровинская и ее супруг всегда поддерживали Украину, и не несут ответственности за слова Егоровой.