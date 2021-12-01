Дочь Лорак и дети Киркорова стали ведущими популярной российской программы

Дети Филиппа Киркорова и дочь Ани Лорак стали ведущими "Модного приговора" / Фото: instagram.com/fkirkorov
Филипп Киркоров решил громко отмечать 10-летие дочери Аллы-Виктории. Певец планирует не только устроить вечеринку в честь именинницы, но и решил, что юбилею дочери должны быть посвящены популярные российские программы.
Например, сегодня вышел специальный выпуск программы "Модного приговора". Филипп Киркоров вместе с детьми стали на день ведущими. А компанию звездному семейству составила Ани Лорак с единственной дочерью Софией.
В студии Алла-Виктория пришла в наряде в стиле Круэллы. По словам Филиппа Бедросовича, его дочь является поклонницей одноименного диснеевского фильма.
А дочь Ани Лорак появилась ярко-салатовой кофте с юбкой, дополнив образ колготками с имитацией тату.
Во время передачи дочь Лорак призналась, что хочет быть артисткой, а вот дети Филиппа Киркорова не планируют связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.
В комментариях к новому выпуску многие раскритиковали такую идею. В Сети отметили, что дети Филиппа Киркорова не выглядят счастливыми.
Узнайте другие новости:
- Филипп Киркоров нанял своим детям охрану по совету Аллы Пугачевой.
- Ани Лорак не против, если дочь станет артисткой – смотрим выступления звездной наследницы.