Дочь победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина нуждается в операции: что случилось

У дочери Романа Сасанчина проблемы со здоровьем / Фото: instagram.com/sasanchyn_official, instagram.com/annavi_i

Роман Сасанчин наконец-то встретился с женой и дочерью – ранее пара была на грани развода. Казалось, что сейчас у семьи все в порядке, но пара столкнулась со сложностями – у их доченьки Элизабет возникли некоторые проблемы с ухом.

Мы пошли к врачу в госклинику и она сказала, что у малышки болит горло – из-за этого и температура. Но я почувствовала странный запах у нее из ушка и мы поехали к частному врачу. Нам сказали, что у нее воспаление ушка и пошло это от насморка, – поделилась Иванна.

Фото: Instagram

Кроме этого, девочке требуется операция по удалению гемангиомы – это кровяная опухоль или доброкачественное образование, состоящее из сосудов.

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Мы были у нескольких хирургов с гемангеомой, и нам сказали, что лучше ее удалить, потому что она интенсивно растет, – рассказала Иванна.

По словам Иванны, в Польше им прописывали капли – но они не помогли. Образование на щечке Элизабет будут удалять лазером.

Напомним, что Роман Сасанчин и его жена Иванна познакомились в 2020 году. Через несколько месяцев они стали жить вместе. Известно, что сначала пара жила в квартире, которую Сасанчин одержал за победу в шоу "Голос країни", а после – они переехали в Тернополь.

Ранее мы сообщали, что жена Романа Сасанчина кое-что подкорректировала в своей внешности.