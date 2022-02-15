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Жена победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина испугала фанатов распухшими губами. В чем же причина?

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 10:55
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После родов 23-летняя Иванна активно занялась внешним перевоплощением
Жена Романа Сасанчина – Иванна – увеличила губы.
Жена Романа Сасанчина – Иванна – увеличила губы. / Фото: instagram.com/annavi_i

На днях жена Романа Сасанчина решилась на татуировку на запястье – девушка уже показала, что из этого вышло. Впрочем, Иванна не остановилась, она решила продолжать изменения во внешности.

На этот раз девушка прибегла к инъекциям красоты. Иванна увеличила себе губы, чем и поделилась с фанами в Instastories .

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Любимая Сасанчина призналась, что ей не нравилась асимметрия на лице, поэтому она решила от нее избавиться.

Скриншот Instastories/annavi_i

Это была моя мечта, я ее осуществила. Теперь буду осуществлять другую мечту, – поделилась Иванна.

Жена Сасанчина также показала результат, который дали уколы.

Скриншот Instastories/annavi_i

Как видно на фото, сейчас губы выглядят очень распухшими. Однако вскоре они станут меньше, и вмешательство косметолога почти не будет заметным.

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Скриншот Instastories/annavi_i

Они сейчас распухли, поэтому смотрится не очень красиво. Но они будут в разы меньше. Но не будет теперь той асимметрии, которая меня очень раздражала, – отметила девушка.

Скриншот Instastories/annavi_i

Однако далеко не всем фолловерам понравились такие трансформации Иванны. Очевидно, что девушка получила острую критику. Но она не смолчала:

Это мое тело, и я делаю с ним то, что я хочу. Я же вам не говорю, что вы должны делать. Я уверена, что большинство из вас также хотят сделать губы, грудь, волосы, но у них нет возможности, поэтому хейтят меня, – заявила жена певца.

Напомним, зимой 2021 года Роман Сасанчин женился на своей девушке Иванне, которая старше его на четыре года. 30 декабря 2021 года у пары родилась дочь Элизабет.

Известно, что сначала супруги жили в квартире, которую Сасанчин одержал за победу в шоу "Голос", а после – переехали в Тернополь.

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Ранее мы сообщали, что Сасанчин вместе со своей женой и дочерью переболели COVID-19.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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