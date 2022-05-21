Дочь Снежаны Егоровой с семьей уехала в США: "Будем здесь строить нашу жизнь с самого начала"

Стася Ровинская уехала жить в США / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Телеведущая Стася Ровинская в отличии о своей матери-рашистки продолжает поддерживать свою родную страну Украину. Вместе со своей семье первое время ведущая пыталась обосноваться в Европе.

Но, похоже, что жизнь там не принесла Ровинской желаемого и ради своих детей они вместе с супругом приняли решение улететь в США. В Instagram телеведущая рассказала, что сейчас они находятся в Нью-Йорке.

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В мирное время мы бы никогда не решились это сделать, и судьба привела нас в этот город…Для чего, это еще придется выяснить, но ближайшие несколько лет мы будем здесь строить нашу жизнь с самого начала, оставив в Киеве своих близких, друзей, дом, автомобили, любимые работы, комфортную жизнь…, – рассказала Ровинская.

Однако, как заверила телеведущая, семья не планирует оставаться в Америке навсегда и это лишь временный переезд, а не иммиграция. Из Нью-Йорка Стася и ее муж хотят продолжать помогать украинской армии всеми возможными силами.

Кроме того, дочь Снежаны Егоровой обратилась к тем, кто критикует их отъезд.

Нам было бы гораздо легче вернуться в Киев, где у нас собственный дом, работа, деньги и налажено все. Мы приехали в Америку без ничего, ни сохранений, ни плана, только мы. Дети пойдут в школу, и это меня радует. Мы в чужой стране, никто нас здесь не ждет. Мы стараемся просто сделать детство наших детей более спокойным. У нас нет средств держать нашу жизнь на паузе в Европе, – сказала Ровинская.

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Ранее стало известно, что Егорова, Марченко и еще 11 медийщиков внесены в реестр госпредателей.