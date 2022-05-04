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Внуки фанатки Путина Егоровой перешли на украинский язык, чтобы в Европе их не путали с русскими

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 12:19
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Наследники украинской актрисы уже понимают, насколько важен язык
Дети актрисы приняли собственное важное решение говорить на украинском языке
Дети актрисы приняли собственное важное решение говорить на украинском языке / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Многие из-за военного вторжения России в Украину не хотят больше иметь ничего общего с русскими. И это в первую очередь касается языка.

Дочь Снежаны Егоровой, пропутинской украинской актрисы, которая позорит семью высказываниями в пользу рашистов и Путина, рассказала о сознательном решении своих детей говорить на украинском языке. Дети Стаси Ровинской теперь говорят на украинском, чтобы их в Европе не приняли за россиян.

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Мои малые в Киеве дома разговаривали преимущественно на русском, хотя у нас в семье два языка... Но когда мы выехали за границу, они решили разговаривать на украинском, поскольку боятся, что кто-то услышит, что они разговаривают на русском и подумают, что они русские. А это стыд страшный и не дай Бог,

– сказала Стася, ранее просившая всех забыть о ее матери.

Об этом она сообщила в Instagram-stories.

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скриншот из Instagram-stories Ровинской

И с этим очень многие согласятся. Российская война в Украине стала той рубежной чертой, которая теперь причина для отмены русских по всему миру.

Стася Ровинская
Стася Ровинская / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Что касается Стаси, она продолжает публично осуждать свою мать за то, что та имеет пророссийскую позицию. Также девушка в соцсетях ведет информационную борьбу и на ТВ показывает правду о том, что творит российская армия в Украине.

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Напомним, ранее Владимир Дантес написал песню для всех, кто переходит на украинский язык.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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