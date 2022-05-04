Внуки фанатки Путина Егоровой перешли на украинский язык, чтобы в Европе их не путали с русскими

Многие из-за военного вторжения России в Украину не хотят больше иметь ничего общего с русскими. И это в первую очередь касается языка.
Дочь Снежаны Егоровой, пропутинской украинской актрисы, которая позорит семью высказываниями в пользу рашистов и Путина, рассказала о сознательном решении своих детей говорить на украинском языке. Дети Стаси Ровинской теперь говорят на украинском, чтобы их в Европе не приняли за россиян.
Мои малые в Киеве дома разговаривали преимущественно на русском, хотя у нас в семье два языка... Но когда мы выехали за границу, они решили разговаривать на украинском, поскольку боятся, что кто-то услышит, что они разговаривают на русском и подумают, что они русские. А это стыд страшный и не дай Бог,
– сказала Стася, ранее просившая всех забыть о ее матери.
Об этом она сообщила в Instagram-stories.
И с этим очень многие согласятся. Российская война в Украине стала той рубежной чертой, которая теперь причина для отмены русских по всему миру.
Что касается Стаси, она продолжает публично осуждать свою мать за то, что та имеет пророссийскую позицию. Также девушка в соцсетях ведет информационную борьбу и на ТВ показывает правду о том, что творит российская армия в Украине.
Напомним, ранее Владимир Дантес написал песню для всех, кто переходит на украинский язык.
«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»